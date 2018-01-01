Во Львове авто копов на пешеходном переходе наехало на мужчину

В областном центре за рулем служебной машины находился 26-летний лейтенант полиции, узнали журналисты.

Во Львове полицейское авто на пешеходном переходе наехало на мужчину, пострадавший попал в больницу фото: zak.gp.gov.ua

В воскресенье днем, 10 июня, во Львове полицейский автомобиль на пешеходном переходе наехал на мужчину, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Авария произошла около 11:15 на ул. Студенческой, пострадавший попал в больницу, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

"Автомобиль полиции Toyota Prius совершил наезд на пешехода. В результате происшествия 48-летний мужчина получил ушибы и ссадины. Материалами ДТП занимаются следователи прокуратуры, мы проведем также служебное расследование", — отметили в ведомстве.

По данным агентства, "источники в областной прокуратуре сообщили, что экипаж полиции на момент наезда на пешехода осуществлял патрулирование города". "За рулем служебного авто находился 26-летний лейтенант полиции", — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что во Львовской области сотрудник полиции навеселе за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения и сбил 61-летнюю велосипедистку, пострадавшая умерла на месте происшествия.

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