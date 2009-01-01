"Успешный запуск". В КНДР раскрыли, какую ракету испытали

Ким Чен Ын приказал продолжать разработку в республике более мощных видов стратегических вооружений.

Ракета КНДР, иллюстрация Reuters

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, Северная Корея)баллистическую ракету.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на государственное информагентство страны — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет УНИАН.

По его данным, запуск был успешным, испытания были проведены для "оценки системы высокоточного наведения".

"За запуском ракеты наблюдал глава страны Ким Чен Ын…", — говорится в статье.

В ЦТАК утверждают, что ракета попала в намеченную цель с отклонением в семь метров. После проведения испытания лидер КНДР приказал продолжать разработку более мощных видов стратегических вооружений.

Ранее стало известно, что Северная Корея испытала систему противовоздушной обороны нового типа. Пхеньян заявил, что ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, ее возможности системы улучшены.