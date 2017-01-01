Установлены личности украинцев, погибших в результате теракта в Кабуле

В ближайшее время планируется организация возвращения на Родину наших граждан, которые спаслись, отметил посол.

Четверо погибших в Кабуле наших соотечественников были сотрудника авиакомпании "Украинские крылья", сказал посол Reuters

В ближайшее время планируется организация возвращение на Родину наших соотечественников, которые проживали в гостинице и спаслись, рассказал дипломат в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Среди погибших четыре сотрудника авиакомпании "Украинские крылья", в их число входят две женщины... Еще двое — сотрудники украинской компании "УРГА", которая базируется в Кропивницком, и еще один украинский гражданин работал напрямую по контракту с афганской авиакомпанией Kam Air", — отметил собеседник.

Напомним, 20 декабря в Кабуле четверо вооруженных боевиков напали на Intercontinental Hotel, погибли десятки людей, были спасены 19 граждан Украины. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".