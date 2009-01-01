Увидеть невестку и умереть. Китаянка не пережила выбор сына

Женщина покончила с собой из-за будущей невестки
По официальной информации, ей не понравилась невестка, а точнее ее рост. Женщина считала, что девушка слишком низкая. Она пригрозила сыну покончить с собой, если он не изменит свое решение. Однако после отказа парня мать все же поддалась импульсу и выполнила угрозу.
Уездное министерство пропаганды в социальной сети Weibo заявило, что женщина покончила с собой, когда ехала на мотороллере мимо реки. Согласно другой версии, самоубийцу не устроили чрезмерно высокие запросы будущей невестки. Девушка якобы требовала автомобиль в качестве свадебного подарка. У родственников жениха не хватило денег на такие дорогие покупки.