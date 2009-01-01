Ужесточение, закручивание гаек. Адвокат раскрыл, что России нужно для сохранения целостности

РФ, в таком виде, в котором она есть сейчас, не может остаться в силу множества причин, считает Фейгин.

Человек и флаг России, иллюстрация Reuters

Российский адвокатзаявил, что РФ в ее нынешнем виде может существовать достаточно долго, для этого стране "все время надо будет ужесточаться, огрубляться, закручивать гайки сильней и сильней".

Об этом защитник рассказал "Обозревателю".

В то же время собеседник подчеркнул, что Россия, в таком виде, в котором она есть сейчас, не может остаться в силу множества причин.

"В этом контексте он не исключил, что "влияние и притяжение" соседних стран — Китая, арабского Востока, Турции — для отдельных регионов РФ может оказаться сильнее, чем "влияние и притяжение" Москвы, потому что Москва далеко", — говорится в статье.

Ранее профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань говорил, что обладающая ядерным оружием Россия заставляет весь мир считаться с собой, но не исключен ее развал изнутри.