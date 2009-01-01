Узкое "горло" для россиян. Почему США переложили на Москву ответственность за выдачу виз

Ограничение ударит по обеспеченным людям, бизнесменам, работникам науки и культуры, части элиты, говорит Сергей Толстов.

Сергей Толстов Главред

вполне логично. Оно объясняется не политическими факторами, а сокращением количества дипломатических представителей.

Об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал в комментарии "Главреду".

"Следует понимать, что происходит в американских представительствах в РФ сейчас. Россия не требовала выслать из страны каких-то конкретных американских дипломатов — она установила количественное ограничение. Соответственно, сначала руководство миссий должно было определить, кто остается, а кто уезжает, затем они определились со списком, а сейчас люди пакуют чемоданы, отправляют в Америку семьи и, откровенно говоря, работа этих миссий в РФ полностью дезорганизована", — говорит политолог.

"Безусловно, американцы увидели, что дипломатические миссии в обычном режиме работать не могут. И они решили, что раз уж такова позиция Москвы, то пусть она прочувствует все это на деле, чтобы не перегружать оставшихся работников. Поэтому они просто приостановили выдачу виз до сентября, а потом увидят, какова будет ситуация, и создадут другой режим — получение виз в Москве для россиян, а для белорусов — в Киеве, Вильнюсе и Варшаве", — продолжает эксперт.

"Какие последствия это будет иметь? Безусловно, все это отразится на бизнесе, на тех, у кого есть родственники в Америке (а таких людей тоже много) и, конечно же, на россиянах, желающих получить туристическую визу, для лечения за рубежом или в других целях. Это значит, что российским гражданам дают возможность почувствовать последствия действий их руководства. Конечно, через желудок и карман информация "доходит" лучше", — считает директор Института политического анализа и международных исследований.

По его мнению, таким образом, ответственность перекладывается на Москву: "Мол, если россияне поддерживают действия своего руководства, пусть поддерживают, но при этом помнят, что это для определенной части населения РФ будет иметь последствия. Безусловно, это распространяется не на сельское население, а на обеспеченных людей, городских жителей, молодежь, бизнесменов, работников науки и культуры, часть элиты".

"Таким образом, американцы создают узкое "горло", что, безусловно, повлияет на смену бытовых представлений значительной части российского населения. Политики в этом не так уже много, потому что американцы попросту не могут с меньшим количеством сотрудников обрабатывать определенный массив задач. Безусловно, посольство в Москве существенно сокращаться не будет, потому что это коснется и экономических и политических моментов, а вот по консульским ведомствам это ударит существенно", — уверен Сергей Толстов.

"Однако консульства занимались не только визами, но и консульской поддержкой американских интересов, то есть американцев, которые приезжают в РФ, бизнеса, который сотрудничает с российскими компаниями, и т.д. И понятно, что в первую очередь они будут заниматься защитой американских граждан, а выдача виз россиянам будет второстепенной задачей", — резюмировал политический эксперт.

Напомним, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины, Владимир Огрызко в комментарии "Главреду" назвал заморозку выдачи виз россиянам жестким и болезненным шагом США.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Объяснение" через желудок и карман: каковы будут последствия прекращения выдачи виз США в России.

фото: luman.ru