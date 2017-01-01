"Узнали, что всем настает ж*па". Политолог рассказал, как российские элиты отреагировали на "кремлевский доклад"

Многие из элит до вчерашнего вечера считали, что не попадут в документ властей США, отметил Белковский.
В РФ элиты вдруг узнали, что, поддерживая президента Владимира Путина, поддерживали и гибридную войну, и им всем настает ж*па, рассказал российский политолог Станислав Белковский в комментарии "Гордону".
По словам аналитика, элита находится в панике, публикация документа разрушила их жизненные стратегии.
"Кремлевский доклад" — более чем серьезное событие для российской элиты. Многие из них до вчерашнего вечера считали, что не попадут в этот доклад, потому что они по взглядам типа либералы, что является отражением отсутствия правового сознания", — отметил собеседник.
Политолог добавил, что "люди из "кремлевского доклада" были абсолютно уверены, что их дети и внуки будут жить на Западе". "Сегодня эта теория поставлена под сомнение", — подчеркнул эксперт.
Напомним, министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в нем говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения Владимира Путина. В список вошли 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса.