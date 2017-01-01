"Узнали, что всем настает ж*па". Политолог рассказал, как российские элиты отреагировали на "кремлевский доклад"

Многие из элит до вчерашнего вечера считали, что не попадут в документ властей США, отметил Белковский.

Публикация "кремлевского доклада" разрушила жизненные стратегии российских элит, считает эксперт Зеркало недели

"Кремлевский доклад" властей США является более чем серьезным событие для российской элиты, многие из них до вечера понедельника, 29 января, считали, что не попадут в документ.

В РФ элиты вдруг узнали, что, поддерживая президента Владимира Путина, поддерживали и гибридную войну, и им всем настает ж*па, рассказал российский политолог Станислав Белковский в комментарии "Гордону".

По словам аналитика, элита находится в панике, публикация документа разрушила их жизненные стратегии.

"Кремлевский доклад" — более чем серьезное событие для российской элиты. Многие из них до вчерашнего вечера считали, что не попадут в этот доклад, потому что они по взглядам типа либералы, что является отражением отсутствия правового сознания", — отметил собеседник.

Политолог добавил, что "люди из "кремлевского доклада" были абсолютно уверены, что их дети и внуки будут жить на Западе". "Сегодня эта теория поставлена под сомнение", — подчеркнул эксперт.

Напомним, министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в нем говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения Владимира Путина. В список вошли 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса.