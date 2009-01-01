Сегодня, 11:34 RSS

В администрации Трампа подготовили указ о снятии санкций с России — аналитик

Сегодня, 10:23

Президент США, кроме Путина, также поговорит с Меркель, отметил Потье.

США, Россия
Флаги России и США, иллюстрация obozrevatel.com
Старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, ссылаясь на данные собственных источников.

По его словам, 28 января глава Штатов, кроме российского лидера Владимира Путина, поговорит с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Источники сообщают, что администрация Трампа имеет распоряжение о снятии санкций с России", — отметил эксперт.

Ранее западные СМИ писали, что американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий готовят законопроект, который запретит Дональду Трампу снимать санкции, введенные против РФ, без одобрения Конгресса.

Теги:  
Россия, США, санкции, Трамп, Путин, Потье
ПО МАТЕРИАЛАМ: