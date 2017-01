В администрации Трампа подготовили указ о снятии санкций с России — аналитик

Старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье сообщил, что в администрации президента СШАподготовили указ о снятии

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, ссылаясь на данные собственных источников.

По его словам, 28 января глава Штатов, кроме российского лидера Владимира Путина, поговорит с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Источники сообщают, что администрация Трампа имеет распоряжение о снятии санкций с России", — отметил эксперт.

DC sources say that Trump admin has an executive order ready to lift Russia sanctions. @POTUS to talk to Merkel and then Putin on Saturday