В администрации Трампа подготовили указ о снятии санкций с России — аналитик

Президент США, кроме Путина, также поговорит с Меркель, отметил Потье.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, ссылаясь на данные собственных источников.
По его словам, 28 января глава Штатов, кроме российского лидера Владимира Путина, поговорит с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Источники сообщают, что администрация Трампа имеет распоряжение о снятии санкций с России", — отметил эксперт.
DC sources say that Trump admin has an executive order ready to lift Russia sanctions. @POTUS to talk to Merkel and then Putin on Saturday— Fabrice Pothier (@FabricePothier) 26 січня 2017 р.
Ранее западные СМИ писали, что американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий готовят законопроект, который запретит Дональду Трампу снимать санкции, введенные против РФ, без одобрения Конгресса.