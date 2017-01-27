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В администрации Трампа рассматривают снятие санкций с России — советник

Сегодня, 17:28

В Кремле не слышали о возможных планах властей США снять ограничительные меры, сказал Песков.

Дональд Трамп, инаугурация
Дональд Трамп Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает снятие санкций, введенных против Российской Федерации.

Об этом советник американского лидера Киллиан Конвей рассказал в эфире Fox News, говорится в Twitter-аккаунте телеканала.

По словам пресс-секретаря главы РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле не знают о возможных планах властей Штатов снять ограничительные меры, пишет РИА Новости.

"Снятие санкций находится на рассмотрении", — сказал советник Трампа.

Ранее западные СМИ писали, что американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий готовят законопроект, который запретит Дональду Трампу снимать санкции, введенные против РФ, без одобрения Конгресса.

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Трамп, Россия, санкции, Путин, Песков, Конвей
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