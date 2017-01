В администрации Трампа рассматривают снятие санкций с России — советник

Администрация президента СШАрассматривает снятие

Об этом советник американского лидера Киллиан Конвей рассказал в эфире Fox News, говорится в Twitter-аккаунте телеканала.

По словам пресс-секретаря главы РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле не знают о возможных планах властей Штатов снять ограничительные меры, пишет РИА Новости.

"Снятие санкций находится на рассмотрении", — сказал советник Трампа.

.@KellyannePolls on President Trump's call with Putin tomorrow: Removing sanctions is under consideration pic.twitter.com/dL0CsywD9P