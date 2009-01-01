В аэропорту Германии произошел выброс неизвестного вещества: пострадали 50 человек

Полиция сообщает, что в аэропорту Гамбурга были прекращены все вылеты и посадки самолетов.

Reuters

В воскресенье, 12 февраля, в Германии в аэропорту Гамбурга произошел выброс неизвестного вещества в зоне контроля пассажиров и ручного багажа. Пострадали десятки человек. Аэропорт был в течение часа полностью закрыт, проведена эвакуация.Сотни пассажиров были вынуждены на морозе ожидать на улице перед зданием аэропорта. Примерно через час людей вновь впустили в терминал 1, сообщает Deutsche Welle.

Однако зона контроля пассажиров и багажа, которая находится между первым и вторым терминалами остается закрытой.

Полиция сообщает, что в аэропорту Гамбурга были прекращены все вылеты и посадки самолетов. Позднее аэропорт сообщил, что авиасообщение восстановлено. Были перекрыты также все подъезды к аэропорту, прервано железнодорожное сообщение.

Около 50 человек жалуются на жжение в глазах и кашель от раздражения, рассказал представитель полиции.

Оборудованы пункты оказания первой помощи пострадавшим. Спасательные службы предполагают, что инцидент связан с нарушением системы кондиционирования.

Напомним, 19 декабря в Берлине произошел теракт с участием грузовика, который наехал на толпу людей на рождественской ярмарке. В результате чего 12 человек погибли еще 48 пострадали.