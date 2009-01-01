В аэропорту Германии произошел выброс неизвестного вещества: пострадали 50 человек

Полиция сообщает, что в аэропорту Гамбурга были прекращены все вылеты и посадки самолетов.
Однако зона контроля пассажиров и багажа, которая находится между первым и вторым терминалами остается закрытой.
Полиция сообщает, что в аэропорту Гамбурга были прекращены все вылеты и посадки самолетов. Позднее аэропорт сообщил, что авиасообщение восстановлено. Были перекрыты также все подъезды к аэропорту, прервано железнодорожное сообщение.
Около 50 человек жалуются на жжение в глазах и кашель от раздражения, рассказал представитель полиции.
Оборудованы пункты оказания первой помощи пострадавшим. Спасательные службы предполагают, что инцидент связан с нарушением системы кондиционирования.
Напомним, 19 декабря в Берлине произошел теракт с участием грузовика, который наехал на толпу людей на рождественской ярмарке. В результате чего 12 человек погибли еще 48 пострадали.