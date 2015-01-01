В аэропорту Калининграда самолет грохнулся на брюхо: опубликованы фото и видео

В Аэрофлоте" уточнили, что у самолета подломилась передняя стойка шасси.

В Калининградском аэропорту "Храброво" после посадки самолета А-321 "Аэрофлота" сообщением Москва — Калининград выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры эвакуированы, отметил собеседник агентства, пишет ТАСС.

Информацию также подтвердили в пресс-службе "Аэрофлота". В авиакомпании уточнили, что у самолета подломило переднюю стойку шасси.

"Воздушное судно, выполнявшее рейс SU 1008 Москва — Калининград, после посадки выкатилось за пределы ВПП, после чего подломило переднюю стойку шасси. Пассажиров сняли с борта ВС, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". — Вдобавок было низкое сцепление на ВПП и сильный боковой ветер".

Всех пассажиров отправили в терминал аэровокзала, где медики провели их осмотр.

По предварительным данным, травм никто не получил, уточнил источник.

По оперативным данным, при выходе на грунт с ВПП в самолете подломилась передняя стойка.

По информации издания, самолет убрали с места происшествия, чтобы в дальнейшем оценить его техническое состояние и подготовить взлетно-посадочную полосу к открытию аэропорта.

Однако, по состоянию на 11:00 мск аэропорт закрыт для приема и отправки авиарейсов.

"Аэропорт закрыт по техническим причинам", — пояснили в воздушной гавани, не уточняя характера причин.

Фото: vk.com/kaliningrad; Видео: TopVideos