В Афганистане исламисты убили 50 мирных жителей и подожгли 30 домов

По данным старейшин села, по меньшей мере 50 гражданских, среди которых женщины и дети, были убиты в результате атаки.

Нападение на военную базу в Афганистане, иллюстрация. Reuters На севере Афганистана исламисты напали на одну из шиитских деревень в провинции Сари-Пуль и убили по меньшей мере 50 гражданских, среди которых — женщины, дети и люди пожилого возраста.

Об этом сообщил представитель администрации провинции Забихуллах Аммани, пишет Reuters.

По его словам, боевики "Талибана" и "Исламского государства" атаковали пост сил безопасности. и подожгли около 30 домов в поселке.

По данным старейшин села, по меньшей мере 50 гражданских, среди которых женщины и дети, были убиты в результате атаки.

"Они были убиты в жестоким, бесчеловечным образом", — отметил Амани.

Кроме того, были убиты семь членов афганских сил безопасности и неизвестное количество боевиков. В "Талибане" опровергли причастность к атаке.

По данным ООН, за первое полугодие 2017-го года в Афганистане погибли 1662 гражданские лица, еще 3581 получили травмы.

Напомним, 2 августа сообщалось, что в афганском городе Герат в шиитской мечети во время вечерней молитвы произошел теракт. В результате взрыва погибли не менее 30 человек, еще 63 получили ранения,