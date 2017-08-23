В Афганистане подорвался террорист-смертник, много жертв

Среди жертв сотрудники службы безопасности и гражданские лица.

Reuters

Около 30 человек погибли и пострадали при подрыве террориста-смертника на юге Афганистана, передает агентство Синьхуа со ссылкой на чиновника в местной администрации.

Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что среди жертв сотрудники службы безопасности и гражданские лица.

Террорист-смертник осуществил подрыв автомобиля у здания полицейского управления. Инцидент произошел в административном центре провинции Гильменд — городе Лашкаргах. Целью взрыва был военный конвой.

Как сообщил телеканал Tolo News, ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Российская Федерация, поставляя оружие в Афганистан членам террористической организации "Талибан", нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН.