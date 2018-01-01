В Афганистане произошла серия взрывов, десятки погибших: фото

Взрыв в Кабуле был совершен смертником.

В воскресенье, 22 апреля, в результате взрыва возле центра регистрации избирателей в столице Афганистана Кабуле погиб по меньшей мере 31 человек.

В результате мощного взрыва более 50 человек получили ранения, сообщает BBC со ссылкой на информацию властей Афганистана.

По информации издания, взрыв произошел вблизи очереди у входа в центр регистрации избирателей. Взрыв был совершен смертником.

В то же время, по данным Khaama Press, сегодня в Афганистане прогремел второй взрыв за день.

Согласно сообщению, второй инцидент также произошел возле центра регистрации избирателей (однако в провинции Баглан на северо-востоке страны) примерно через два часа после первой атаки.

В результате взрыва погибли по меньшей мере семь человек, еще десять получили ранения.

Напомним, 29 января в Кабуле произошел крупный теракт, погибли по меньшей мере 95 человек.

Читайте наши новости в Телеграм:

https://t.me/glavredinfo