В Афганистане у посольства Германии прогремел взрыв, есть жертвы и много раненых

Трагедия произошла в Кабуле, более 90 пострадавших доставлены в больницы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения государства, пишет РБК-Украина.
По словам очевидцев инцидента, вокруг приехавших машин скорой помощи собрались толпы людей, в авто несли убитых и пострадавших.
"По меньшей мере девять человек были убиты и более 90 получили ранения и были доставлены в больницы Кабула в результате взрыва автомобиля", — говорится в статье.
Напомним, 22 мая в британском Манчестере на стадионе прогремел взрыв, тогда погибли 22 человека, среди них есть дети, пострадали более 100 человек. Ответственность за преступление взяла на себя террористической группировкой "Исламское государство".
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