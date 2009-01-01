В Афганистане у посольства Германии прогремел взрыв, есть жертвы и много раненых

Трагедия произошла в Кабуле, более 90 пострадавших доставлены в больницы.

Последствия взрыва Reuters

В столице Афганистана — Кабуле — у посольства Германии в стране, погибли, по меньшей мере, девять человек, а более 90 были ранены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения государства, пишет РБК-Украина.

По словам очевидцев инцидента, вокруг приехавших машин скорой помощи собрались толпы людей, в авто несли убитых и пострадавших.

"По меньшей мере девять человек были убиты и более 90 получили ранения и были доставлены в больницы Кабула в результате взрыва автомобиля", — говорится в статье.

Последствия взрыва Reuters

Напомним, 22 мая в британском Манчестере на стадионе прогремел взрыв, тогда погибли 22 человека, среди них есть дети, пострадали более 100 человек. Ответственность за преступление взяла на себя террористической группировкой "Исламское государство".

Видео: TOLOnews