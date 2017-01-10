В Афганистане возле парламента прогремели два взрыва: десятки жертв и пострадавших

Ответственность за преступления уже взяла на себя исламистская группировка "Талибан".
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные СМИ и местных властей.
По данным телеканала TOLO News, который опирается на сведения источников, число погибших достигло 27 человек, а 70 — получили ранения.
"Министерство внутренних дел Афганистана официально подтвердило гибель 22 людей", — сообщает агентство Associated Press.
Кроме того, власти рассказали, что один из взрывов устроил смертник, также взорвалось заминированное авто. "Ранена женщина-парламентарий из провинции Герат. Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка "Талибан", — говорится в статье.
Напомним, 5 января в турецком Измире возле здания суда прогремел взрыв, тогда также погибли люди. Произошедшее признали терактом, узнать больше о случившемся можно здесь.