В Африке разбился транспортник, погибли все члены экипажа

Борт упал в столице Демократической Республики Конго, у него были технические проблемы.

Ан-12, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

В столице Демократической Республики Конго (страна в Центральной Африке) — Киншасе —Ан-12, погибли все члены экипажа.

Об этом сообщил директор международного аэропорта "Н'Джили", пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, у борта начались технические проблемы, он потерял связь с диспетчерской вышкой и упал через несколько минут после взлета.

"Разбился транспортный самолет (следовал в город Букаву, который находится на востоке государства — Ред.). Это военный самолет. Он не перевозил пассажиров. Команда не выжила", — отметил управленец.

Ранее стало известно, что в Сирии разбился конвертоплан морской пехоты США — MV-22 Osprey, по меньшей мере два человека пострадали. Узнать больше об инциденте можно здесь.