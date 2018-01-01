В Африке вспыхнули массовые беспорядки из-за бесчинств путинских наемников

Инцидент произошел в самом сердце "Черного континента" - Центральноафриканской республике.

В Центральноафриканской республике стартовали местные беспорядки, после того, как местного жителя убили наемники из российской частной военной компании.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство "CNC". Согласно обнародованным данным, происшествие произошло в городе Дамара, расположенном в 75-ти километрах от столицы страны, города Банги.

Сразу после него местные жители устроили массовую акцию протеста, в ходе которой в ультимативной форме потребовали вывода российских наемников, которых, по официальным данным, наняли для подготовки бойцов FACA (Национальная армия).

Также местные журналисты сообщают о двух погибших и пяти раненых, а также об одном российском наемнике, который был убит разъяренной толпой.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в ЦАР убили трех российских журналистов, снимавших фильм о наемниках ЧВК "Вагнер". Позднее их смерть подтвердили в МИД России.

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