В Алжире упал самолет, более 200 человек погибли, фото, видео

Самолет упал около 8 утра по местному времени.

В Алжире разбился военный самолет, на котором находились более 200 пассажиров.

Вместе с членами экипажа они все погибли, передают алжирские СМИ. Самолет упал около 8 утра по местному времени.

По сообщениям местных изданий, до 14 пожарных машин и 15 машин скорой помощи были отправлены спасать людей из-под обломков, все дороги вокруг аэропорта были закрыты, чтобы помочь аварийным службам выполнить спасательную миссию. Но алжирский военный источник сообщил местному новостному телеканалу Аль-Хадат, что выживших нет.

В то же время, как уточняет Sky News, самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Буфарик в Алжире.

По неподтвержденной информации, самолет был российским транспортным самолетом Илюшина. Новостной портал Alg24 сообщает, что крушение потерпел самолет Ил-78.