В американском Капитолии выставили портрет Путина. Фото

В Капитолии штата Колорадо в городе Дэнвер выставили портрет президента России Владимира Путина

Как сообщает The Hill, изначально место было отведено для портрета президента США Дональда Трампа, а также сбора пожертвований на его изготовление.

Поскольку необходимую сумму ($ 10 тыс.) собрать пока не удалось, место пустовало. Этим воспользовались неизвестные, поместившие туда портрет российского лидера.

Издание отмечает, что сбором средств на изготовление портрета действующего главы США занимается специальная группа, но ей не удалось привлечь даже малую часть пожертвований, при том, что обычно сумма собирается за четыре месяца нахождения главы Белого дома у власти.

Prankster puts Putin portrait in Colorado Capitol where Trump's portrait would be https://t.co/u619xGtGDv pic.twitter.com/3UlkWL7iFK