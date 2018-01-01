В американском Капитолии выставили портрет Путина. Фото

На этом месте должен располагаться портрет президента США.

Владимир Путин Reuters

В Капитолии штата Колорадо в городе Дэнвер выставили портрет президента России Владимира Путина

Как сообщает The Hill, изначально место было отведено для портрета президента США Дональда Трампа, а также сбора пожертвований на его изготовление.

Поскольку необходимую сумму ($ 10 тыс.) собрать пока не удалось, место пустовало. Этим воспользовались неизвестные, поместившие туда портрет российского лидера.

Издание отмечает, что сбором средств на изготовление портрета действующего главы США занимается специальная группа, но ей не удалось привлечь даже малую часть пожертвований, при том, что обычно сумма собирается за четыре месяца нахождения главы Белого дома у власти.

Prankster puts Putin portrait in Colorado Capitol where Trump's portrait would be https://t.co/u619xGtGDv pic.twitter.com/3UlkWL7iFK — The Hill (@thehill) 28 июля 2018 г.

Напомним, президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

После саммита агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин якобы предложил Трампу провести референдум на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По словам источников, о своем предложении Путин якобы рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

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