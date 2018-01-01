В американском сенате опубликовали несекретную часть доклада о вмешательстве РФ

Полный отчет об активности России в ходе выборной кампании, включая доказательства, является совершенно секретным документом.

Опубликована часть доклада о вмешательстве РФ wikipedia.org

Соответствующий документ доступен на сайте Комитете по разведке сената США.

При этом отмечается, что полный отчет об активности России в ходе выборной кампании, включая доказательства, является совершенно секретным документом, поскольку в нем упоминаются источники информации, методы аналитической и контрразведывательной работы американских спецслужб. Однако основные выводы в несекретной части и резюме полного доклада идентичны.

В ходе расследования сенаторы пришли к выводу, что вмешательство в выборы стало выражением давнего желания России подорвать демократические процессы в США, однако на этот раз проводимые мероприятия продемонстрировали значительное увеличение объема операций. "Целью России было подорвать веру общества в демократический процесс в США, очернить госсекретаря [Хиллари] Клинтон и снизить ее шансы выиграть выборы и занять президентский пост", — говорится в отчете.

В то же время сенаторы с высокой долей уверенности решили, что операция по вмешательству в выборы началась по приказу президента России Владимира Путина. С тем, что Путин и правительство России играли за [Дональда] Трампа и пытались навредить Клинтон согласны все три агентства: ЦРУ, ФБР и АНБ. Однако при этом уточняется, что уровень уверенности в этом ЦРУ и ФБР был высоким, в то время как АНБ — средним.

Вместе с тем в документе говорится также, что операция по влиянию на исход выборов была многогранной и скоординированной. В ней участвовали хакеры, агентства "троллей", проплаченные блогеры, посредники, спецслужбы, государственные средства массовой информации, в первую очередь RT и Sputnik.

Добытые при кибератаках материалы, в частности на сервера Демократической партии, были размещены на сайте Wikileaks. В докладе подчеркивается, что опубликованные на Wikileaks материалы не содержат доказательств фальсификации или мошенничества со стороны руководства Демократов.

Несмотря на все попытки вмешательства со стороны России, оно не повлияло на подсчет голосов, говорится в докладе. "Комитет не видел никаких свидетельств в пользу того, что было изменено количество голосов", — посчитали сенаторы. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Напомним, ранее сообшалось о том, что был опубликован доклад "Агенства национальной безопасности" по поводу вмешательства в выборы российских хакеров.

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