В Америке в честь человека-амфибии из "Формы воды" создали фаллоимитатор

Необычная секс-игрушка получила название "Маленькая жемчужина Амазонки".
Фаллоимитатор ручной работы выполнен из силикона высшего качества, и окрашен под мрамор с голубыми и золотыми вкраплениями. Длина изделия составляет около 15 сантиметров.
За несколько дней товар раскупили, но производители пообещали выпустить дополнительную партию к церемонии вручения премии "Оскар".
Актер Даг Джонс, который исполнил роль человека-рыбы, в интервью изданию The Wrap отметил, что едва ли вид фаллоимитатора соответствует тому, как выглядел бы половой орган его героя. Тем более, он рассчитывал запомниться чем-то более стоящим, чем секс-игрушка.
"Это не вполне то, на что я надеялся. После того, как я вложил в эту романтическую, магическую и прекрасную роль свою душу, пролил над ней кровь, пот и слезы, — последнее из того, чем я хочу запомниться, так это силиконовым отростком, который продается в двух размерах", - посетовал Джонс.
Фильм "Форма воды" рассказывает об отношениях немой уборщицы Элайзы и гуманоидной амфибии. Картина номинирована на "Оскар" в 13 категориях, в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.
Ранее создателей фильма-номинанта на "Оскар-2018" обвинили в плагиате.