В Англии на стадионе во время концерта прогремел взрыв, десятки погибших и раненых

Полиция провела контролируемый взрыв подозрительного предмета, возможного второго взрывного устройства, вблизи стадиона в Манчестере.
Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, а также рассматривают инцидент как теракт, говорится в сообщении полиции, размещенном на странице в Twitter.
СМИ сообщают, что после инцидента был закрыт железнодорожный вокзал Виктория, расположенный рядом со стадионом.
В то же время корреспондент радиостанции BBC5 заявил, что полиция провела контролируемый взрыв подозрительного предмета, возможного второго взрывного устройства, вблизи стадиона в Манчестере, где ранее произошел взрыв.
По словам Тима Эшберна, полиция перед проведением взрыва отвела людей и сотрудников СМИ на большее расстояние в качестве мер безопасности.
Контролируемый взрыв можно было услышать в прямом эфире радиостанции.
Полиция Манчестера в своем Твиттере сообщила, что контролируемый взрыв был проведен в районе Cathedral Gardens. По словам журналиста ВВС, это место популярно у местных жителей и находится примерно в двух минутах от стадиона.
В свою очередь премьер Великобритании Тереза Мэй прокомментировала взрыв, прогремевший на стадионе Manchester Arena во время концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Об этом пишет Reuters.
Мэй добавила, что произошедшее — "ужасающий террористический акт".
Она также сказала, что полиция расследует обстоятельства инцидента.
Video shows chaotic scene outside Manchester Arena amid reports of explosion, deaths after Ariana Grande concert. https://t.co/zEacQKaVwV pic.twitter.com/XoTQ1ufEeC— ABC News (@ABC) 22 травня 2017 р.
Напомним, 22 марта в Лондоне на Вестминстерском мосту в пешеходов врезался автомобиль, водитель машины был вооружен ножом. Он смог прорваться на территорию парламента и нанес удары полицейскому, потом нападавшего застрелили.