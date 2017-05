В Англии на стадионе во время концерта прогремел взрыв, десятки погибших и раненых

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, а также рассматривают инцидент как теракт, говорится в сообщении полиции, размещенном на странице в Twitter.

СМИ сообщают, что после инцидента был закрыт железнодорожный вокзал Виктория, расположенный рядом со стадионом.

В то же время корреспондент радиостанции BBC5 заявил, что полиция провела контролируемый взрыв подозрительного предмета, возможного второго взрывного устройства, вблизи стадиона в Манчестере, где ранее произошел взрыв.

По словам Тима Эшберна, полиция перед проведением взрыва отвела людей и сотрудников СМИ на большее расстояние в качестве мер безопасности.

Контролируемый взрыв можно было услышать в прямом эфире радиостанции.

Полиция Манчестера в своем Твиттере сообщила, что контролируемый взрыв был проведен в районе Cathedral Gardens. По словам журналиста ВВС, это место популярно у местных жителей и находится примерно в двух минутах от стадиона.

В свою очередь премьер Великобритании Тереза Мэй прокомментировала взрыв, прогремевший на стадионе Manchester Arena во время концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Об этом пишет Reuters.

Мэй добавила, что произошедшее — "ужасающий террористический акт".

Она также сказала, что полиция расследует обстоятельства инцидента.

