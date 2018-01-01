В Армении протестующие заняли мэрию города, в котором есть российская военная база

Протесты докатились до второго по величине армянского города - Гюмри.

Протестующие в мэрии Гюмри "Радио Свобода"

В Армении сторонники оппозиционного кандидата в премьер-министры Никола Пашиняна заняли помещение мэрии населенного пункта Гюмри, возле которого расположена российская база с тремя тысячами военнослужащих.

Протестующие выдвинули требование, чтобы гюмринский градоначальник Самвел Баласанян присоединился к ним и немедленно вышел из коалиции с правящей в Армении Республиканской партией, сообщает "Радио Свобода".

К слову, Гюмри – второй по величине населенный пункт Армении и расположен приблизительно в 120 километрах от столицы − Еревана.

Напомним, после того как парламент Армении отказался голосовать за Пашиняна на посту премьер-министра, в стране с новой силой вспыхнули протесты. Протестующие начали массово блокировать дороги и входы в ведомства.

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