В армии Сирии раскрыли подробности ракетного удара и назвали число пострадавших

Силы западных государств выпустили около 110 ракет, отметили в генштабе сирийских войск.

В Сирии в результате атаки сил стран Запада пострадали три человека, утверждают в сирийской армии Reuters

В субботу, 14 апреля, на рассвете было выпущено около 110 ракет, говорится в заявлении генштаба армии Сирии, пишет SANA.

По данным агентства, большинство ракет были запущены по целям в сирийской столице — Дамаске, а также за пределами города.

Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химоружием.

Агентство Reuters писало, что силы трех стран стреляли по сирийской столице страны Дамаску, сирийская противовоздушная оборона отражала удары. Посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.