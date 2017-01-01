В аварии на российской ГЭС увидели украинский след

Эксперты заявили, что в затворе были вместе со сталью использованы некачественные неметаллические примеси.

Повреждение затвора водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС, расположенной в Амурской области, объяснили нарушением технологии изготовления оси затвора и низкого качества стали.

Затвор и оси к нему были изготовлены на украинских предприятиях и установлены на российской ГЭС в 2015 году.

"Причиной разрушения оси шарнирной опоры стало нарушение технологии ее изготовления – перегрев стали и проявление обратимой отпускной хрупкости. Экспертиза также выявила низкое качество стали аварийной оси, ее высокую загрязненность неметаллическими включениями. Это указывает на то, что сталь не продувалась после выплавки аргоном, что является грубым нарушением технологии изготовления", — цитирует ТАСС представителя "Русгидро".

Разрушение оси затвора произошло в ходе штатного маневрирования, без нарушения регламента со стороны персонала. В компании сообщили, что бракованные украинские детали заменят на российские.

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