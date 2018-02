В авиакомпании назвали причину крушения самолета в Иране

В аиакомпании Aseman Airlines, самолет которой потерпел крушение в Иране , назвала причину падения воздушного лайнера.

По информации компании, в районе происшествия была плохая погода и самолет врезался в гору, пишет РИА Новости..

Самолет пропал с радаров спустя 50 минут после начала полета. Лайнер врезался в хребет горы Дена.

Глава иранского центра по чрезвычайным ситуациям Пирхоссейн Куливанд сообщал, что авиалайнеру оставалось лететь 185,2 км до места назначения, когда он разбился.

Согласно данным портала Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов по всему миру, рейс совершался на лайнере модели ATR 72.

Iran Aseman Airlines flight #EP3704 (Tehran-Yasuj) has crashed.



The aircraft involved is a 24 year old ATR 72. Registration EP-ATS. MSN 391.



According to our logs flight took off at 04:33 UTC. Last signal was received at 05:55 UTC when flight was at 16,975 feet and descending. pic.twitter.com/bn2AZ9gq7d