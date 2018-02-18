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В авиакомпании назвали причину крушения самолета в Иране

Сегодня, 12:57

Лайнер врезался в хребет горы Дена.

авиакатастрофа, Иран, самолет
en.isna.ir
В аиакомпании Aseman Airlines, самолет которой потерпел крушение в Иране, назвала причину падения воздушного лайнера. 

По информации компании, в районе происшествия была плохая погода и самолет врезался в гору, пишет РИА Новости..

Самолет пропал с радаров спустя 50 минут после начала полета. Лайнер врезался в хребет горы Дена.

Глава иранского центра по чрезвычайным ситуациям Пирхоссейн Куливанд сообщал, что авиалайнеру оставалось лететь 185,2 км до места назначения, когда он разбился.

Согласно данным портала Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов по всему миру, рейс совершался на лайнере модели ATR 72.

В распоряжении Iran Aseman Airlines шесть таких бортов, все они оснащены устаревшими транспондерами, которые передают данные с задержкой в 4-6 секунд и в ограниченном диапазоне.

Также сообщается, что разбившийся лайнер менее месяца назад совершил аварийную посадку из-за технической неполадки, передает агентство ISNA.Напомним, что на борту лайнера находились 66 человек. Все они погибли. Среди пассажиров был один ребенок.
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Иран, самолет, пассажиры, крушение, авиакатастрофа
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