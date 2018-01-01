В авиакомпании Ryanair рассказали, когда запустят рейсы в Украину

Ттоп-менеджер ирландского лоукостера заверил. что точно будут запущены полеты из Украины в Польшу.

В авиакомпании Ryanair подтвердили информацию о том, что с осени 2018 года начнут выполнять рейсы в Украину.

Об этом рассказал главный юрист и секретарь компании Юлиуш Коморек в интервью польскому порталу Fly4free.

Отвечая на вопрос о том, в какой очередной стране вскоре появится Ryanair, топ-менеджер ирландского лоукостера сказал: "Есть такая страна на востоке от Польши. Речь, очевидно, об Украине".

На уточняющий вопрос о том, подтверждает ли он слова украинского министра Владимира Омеляна о том, что авиакомпания начнет летать в Украину уже осенью одновременно в Киев и Львов, предствитель авиакомпании ответил: "Это реальный срок, и надеюсь, что так и произойдет. В данный момент согласовываются детали соглашения".

Что касается будущих маршрутов в/из Украины, Коморек сообщил, что они не будут совпадать с теми, которые были объявлены весной прошлого года, когда впервые анонсировался приход лоукостера в Украину. "Будут определенные изменения в этом расписании. Но точно будут запущены полеты из Украины в Польшу", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что лоукостер запустит из Украины новый рейс в Великобританию.