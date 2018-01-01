В Австралии 150 черных дельфинов выбросились на берег, почти все погибли: видео

В стране местных жителей предупредили, что возле места происшествия есть угроза нападения акул.
В живых остались только 15 животных, сообщает PerthNow.
По данным издания, выжившие гринды находятся на мели, их планируют переместить на глубину.
Также идут работы по уборке туш погибших особей, у них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины гибели.
Пляжи возле места происшествия закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.
Напомним, в апреле 2015 года в Японии на побережье города Хокота (префектура Ибараки) выбросились более 150 дельфинов, многие из них получили глубокие раны из-за соприкосновения с пляжной галькой.