В Австралии 150 черных дельфинов выбросились на берег, почти все погибли: видео

В стране местных жителей предупредили, что возле места происшествия есть угроза нападения акул.

В Австралии дельфинов, оказавшихся на мели, хотят переместить на глубину Скриншот видео с youtube.com

В Западной Австралии (крупнейший из штатов австралийского государства) в заливе Хамелин на берег выбросились 150 гриндов — черных дельфинов.

В живых остались только 15 животных, сообщает PerthNow.

По данным издания, выжившие гринды находятся на мели, их планируют переместить на глубину.

Также идут работы по уборке туш погибших особей, у них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины гибели.

Пляжи возле места происшествия закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.

Напомним, в апреле 2015 года в Японии на побережье города Хокота (префектура Ибараки) выбросились более 150 дельфинов, многие из них получили глубокие раны из-за соприкосновения с пляжной галькой.