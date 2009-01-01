В Австралии самолет протаранил торговый центр, есть жертвы: фото и видео с места трагедии

Инцидент случился сегодня недалеко от Мельбурна.
Об этом пишет Русская служба ВВС, ссылаясь на данные полиции.
В то же время издание уточнило, что в момент инцидента магазин был закрыт.
"Пять человек летели чартерным рейсом на остров Кинг в Бассовом проливе", — отметила глава полиции штата Виктория Лиза Невилл.
Между тем власти Австралии предполагают, что причиной катастрофы мог стать отказ двигателя, до крушения самолет успел подать сигнал бедствия.
Footage: At least five feared dead as light plane crashes into shopping center near #Melbourne pic.twitter.com/wGR8cJ4igt— CGTN (@CGTNOfficial) 21 лютого 2017 р.
"Представитель одного из магазинов, расположенных в торговом комплексе, сообщил, что самолет врезался в складское помещение. По данным компании, никто из ее персонала не пострадал", — говорится в статье.
Напомним, в конце января в Австралии на авиашоу в Перте по случаю национального праздника легкомоторный самолет рухнул в реку, погиб 52-летний пилот и его 30-летняя спутница.
Видео: @CGTNOfficial