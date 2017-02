В Австралии самолет протаранил торговый центр, есть жертвы: фото и видео с места трагедии

Во вторник, 21 февраля, недалеко от австралийского города Мельбурн (столица штата Виктория)протаранил торговый центр, на борту находились пять человек, все они погибли.

Об этом пишет Русская служба ВВС, ссылаясь на данные полиции.

В то же время издание уточнило, что в момент инцидента магазин был закрыт.

"Пять человек летели чартерным рейсом на остров Кинг в Бассовом проливе", — отметила глава полиции штата Виктория Лиза Невилл.

Между тем власти Австралии предполагают, что причиной катастрофы мог стать отказ двигателя, до крушения самолет успел подать сигнал бедствия.

Footage: At least five feared dead as light plane crashes into shopping center near #Melbourne pic.twitter.com/wGR8cJ4igt