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В Австралии самолет протаранил торговый центр, есть жертвы: фото и видео с места трагедии

Сегодня, 07:19
Австралия,Мельбурн,самолет,торговый центр,упал < >
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1 / 5 Место происшествия (Reuters)

Инцидент случился сегодня недалеко от Мельбурна.

Австралия,Мельбурн,самолет,торговый центр,упал
Место происшествия Reuters
Во вторник, 21 февраля, недалеко от австралийского города Мельбурн (столица штата Виктория) легкомоторный самолет протаранил торговый центр, на борту находились пять человек, все они погибли.

Об этом пишет Русская служба ВВС, ссылаясь на данные полиции.

В то же время издание уточнило, что в момент инцидента магазин был закрыт.

"Пять человек летели чартерным рейсом на остров Кинг в Бассовом проливе", — отметила глава полиции штата Виктория Лиза Невилл.

Между тем власти Австралии предполагают, что причиной катастрофы мог стать отказ двигателя, до крушения самолет успел подать сигнал бедствия.

"Представитель одного из магазинов, расположенных в торговом комплексе, сообщил, что самолет врезался в складское помещение. По данным компании, никто из ее персонала не пострадал", — говорится в статье.

Напомним, в конце января в Австралии на авиашоу в Перте по случаю национального праздника легкомоторный самолет рухнул в реку, погиб 52-летний пилот и его 30-летняя спутница.

Видео: @CGTNOfficial

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