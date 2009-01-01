В Азербайджане на складе оружия прогремел взрыв, есть пострадавшие

Из-за взрывов перекрыта магистраль "Баку — граница РФ".
Скорые не могут проехать к раненным, сообщает oxu.az.
"Снаряды попали в дома. Сообщается, что взрыв произошёл на оружейном складе Хызынского района", — говорится в сообщении.
Как сообщают очевидцы, из-за взрыва перекрыта магистраль "Баку — граница РФ".
По информации СМИ, повреждено несколько домов. Очевидцы сообщают, что с близлежащих территорий эвакуируют людей.
В минздраве Азербайджана сообщили, что шесть человек пострадали при взрыве на складе боеприпасов в в воинской части.
"Они госпитализированы. У них осколочные ранения", — рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что на оружейном заводе в Азербайджане произошел мощный взрыв.
Фото, видео: oxu.az.