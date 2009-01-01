В Азербайджане на складе оружия прогремел взрыв, есть пострадавшие

< > < >



1 / 3 В Азербайджане на складе оружия прогремел взрыв (oxu.az)

Из-за взрывов перекрыта магистраль "Баку — граница РФ".

В Азербайджане на складе оружия прогремел взрыв oxu.az

В Азербайджане на оружейном складе в посёлке Гилязи Хызынского района произошел взрыв, врезультате есть раненные.

Скорые не могут проехать к раненным, сообщает oxu.az.

"Снаряды попали в дома. Сообщается, что взрыв произошёл на оружейном складе Хызынского района", — говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы, из-за взрыва перекрыта магистраль "Баку — граница РФ".

По информации СМИ, повреждено несколько домов. Очевидцы сообщают, что с близлежащих территорий эвакуируют людей.

В минздраве Азербайджана сообщили, что шесть человек пострадали при взрыве на складе боеприпасов в в воинской части.

"Они госпитализированы. У них осколочные ранения", — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на оружейном заводе в Азербайджане произошел мощный взрыв.

Фото, видео: oxu.az.