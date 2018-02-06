В Баку прогремел мощный взрыв на радиозаводе, видео

Радиозавод находящегося на балансе Миноборонпрома.
Как сообщает местное издание Sputnik Азербайджан, взрыв прогремел на территории радиозавода, находящегося на балансе Миноборонпрома. Причина взрыва пока остается неизвестной.
По рассказу свидетелей происшествия, около 19:15 по местному времени небо осветила яркая вспышка, после чего раздался грохот. Над местом взрыва видны клубы черного дыма.
Что касается пострадавших, то в Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что во время инцидента никто не пострадал.
На место взрыва работают бригады пожарных и скорой медицинской помощи.
В Баку прогремел взрыв на радиозаводе https://t.co/Mwm1Q6A6ax pic.twitter.com/jy3F7VRYFo— РИА Новости (@rianru) 6 февраля 2018 г.
Напомним, 276 января в Баку произошел взрыв, который привел к гибели, по предварительным данным, двух человек.