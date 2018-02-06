В Баку прогремел мощный взрыв на радиозаводе, видео

Радиозавод находящегося на балансе Миноборонпрома.

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столицы Азербайджана Баку

В центрепрогремел мощный взрыв, после которого вспыхнул пожар.

Как сообщает местное издание Sputnik Азербайджан, взрыв прогремел на территории радиозавода, находящегося на балансе Миноборонпрома. Причина взрыва пока остается неизвестной.

По рассказу свидетелей происшествия, около 19:15 по местному времени небо осветила яркая вспышка, после чего раздался грохот. Над местом взрыва видны клубы черного дыма.

Что касается пострадавших, то в Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что во время инцидента никто не пострадал.

На место взрыва работают бригады пожарных и скорой медицинской помощи.

Напомним, 276 января в Баку произошел взрыв, который привел к гибели, по предварительным данным, двух человек.