В Барселоне собрался "майдан" в поддержку независимости Каталонии

На акции протеста вышло почти полмиллиона человек.

В Барселоне выступили в защиту независимости Каталонии Reuters

Сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы Барселоны после того, как Мадрид объявил о запуске процедуры отстранения от власти правительства автономии.

Митингующие выступили против такого решения и потребовали освобождения из-под ареста руководителей основных каталонских общественных объединений Жорди Санчеса и Жорди Куишара, передает DW.

По данным полиции, в акции приняли участие около 450 тысяч человек. Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Свободу" и "Помогите Каталонии".

Как сообщалось, референдум о независимости состоялся в Каталонии 1 октября. По данным организаторов, явка составила 42%. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших.