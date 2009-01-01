В Беларуси началась активная фаза учений "Запад-2017", опубликованы фото

На полигоне "Ружаны" было запланировано практическое нанесение авиаудара с применением авиационных средств поражения.

Учения на полигоне "Ружаны" Reuters

В субботу, 16 сентября, в Беларуси закончился первый этап белорусско-российских военных учений "Запад-2017", 17 числа началась их активная фаза — "будут отработаны вопросы управления войсками в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства".

Об этом пишет БЕЛТА.

По данным агентства, штабам всех уровней предстоит отработать широкий спектр задач, связанных с управлением силами "при отражении наступления сухопутных группировок противника, ведении контрдиверсионной борьбы с условным противником".

"На полигонах воинскими частями и подразделениями региональной группировки войск отработают ведение оборонительного боя, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации", — говорится в статье.

В частности, на полигоне "Ружаны" сегодня было запланировано практическое нанесение авиаудара с применением авиационных средств поражения.

"Первый этап (учений — Ред.) завершился накануне. Штабы объединений и воинских частей на практике отрабатывали вопросы по управлению воинскими частями и подразделениями в ходе ведения специальных действий и уничтожения незаконных вооруженных формирований", — добавило агентство.