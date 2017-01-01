В Беларуси прокомментировали идею Трампа о переносе из Минска переговоров по Донбассу

Информацию озвучил главный белорусский дипломат Владимир Макей.

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Глава белорусского МИД Владимир Макей полагает, что урегулирование военного конфликта на Донбассе ни в какой степени не зависит от места проведения переговоров.

Именно так дипломат прокомментировал заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по поводу того, что президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры из Минска.

Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, Макей полагает, что главное в переговорном процессе – чтобы все стороны конфликта были нацелены на прекращение огня.

Дипломат также отметил, что именно президенты стран-участниц "Нормандской четверки" просили белорусского президента Александра Лукашенко организовать в Минске переговорный процесс по конфликту на Донбассе.

"Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства, были искренне нацелены на прекращение кровопролития", – добавил глава МИД Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске представители Украины и переговорщики от "Л/ДНР".