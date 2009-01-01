В Беларуси стартуют совместные с Россией масштабные военные учения "Запад-2017"

Особенность этих учений — изменение геополитической обстановки: агрессивные действия РФ против Украины и противостояние с НАТО

Учения "Запад-2017" в Беларуси. фото: belta.by

Сегодня, 14 сентября, в Беларуси начинаются масштабныекоторые являются восстановлением советской традиции учений стран Варшавского договора, который таким образом готовился противостоять НАТО.

Беларусь и Россия с 2009 года решили возобновить эти учения, хотя потенциального врага не называли. Их проводят раз в два года поочередно на территории Беларуси и России — лишь в 2015 году не было таких учений, сообщает Радио Свобода.

Особенность учений в 2017 году — изменение геополитической обстановки: агрессивные действия России против Украины и ее противостояние с НАТО, и Беларусь, которая была переговорной площадкой для Украины и России в обсуждении проблемы Донбасса, по словам военных аналитиков, выступает как союзник страны-агрессора.

По данным белорусского министерства обороны, на территории Беларуси учения пройдут на семи полигонах и в отдельных местностях, будут учиться 10 тысяч 200 военнослужащих, из них семь тысяч — из белорусских подразделений, три тысячи — из российских. Такими силами совершать агрессию против соседей или аннексию невозможно, настаивают белорусские военные.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси, ведь его политика является непредсказуемой. В частности, ведущий белорусский оппозиционный лидер Николай Статкевич оценивает такую вероятность в 10%.

Министерство обороны Беларуси 13 сентября вновь отметило оборонительный характер учений "Запад-2017" и обещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, оставят белорусскую территорию до 30 сентября.

Как будут проходить учения "Запад", минобороны Беларуси обещает отчитываться ежедневно на брифингах и пресс-релизах, аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.

В соцсетях белорусы уже несколько недель выкладывают видео, как российскую технику доставляют к местам подготовки. Известно, что 17 сентября будет управляться авиация двух армий, 18 - разыграют бой по удержанию границ, а 19 - будут тренироваться подразделения противовоздушной обороны, пишет ТСН.

В СНБО Украины заявляют, что реальное количество участников учений — до четверти миллиона военнослужащих. В НАТО обеспокоены активностью российских и белорусских войск и убеждены, что учения направлены на провоцирование стран-членов Альянса.

Служба безопасности Украины призывает жителей приграничной Черниговской области к бдительности во время проведения учений "Запад-2017".

Кроме Украины, реальной угрозой войны эти учения считают в Литве и Польше, сообщает издание.

По легенде учений, западная часть Беларуси была названа Вейшнорией: эта агрессивная "страна" собирается захватить территорию Беларуси. "Экстремисты" этого государства получают мощную военную поддержку извне, поэтому россияне отправляются на помощь союзному государству.

Тем временем СНБО заявила, что под предлогом учений "Запад-2017" россияне накопили вблизи украинских границ многотысячную армаду.

По информации России, в учениях "Запад 2017" примут участие 250 танков, 70 самолетов и вертолетов. Эксперты предполагают, что задействованные в учениях российские военные могут остаться на территории Беларуси.

В то же время они успокаивают, что Украине, как и странам НАТО, бояться нечего. Параллельно с "Западом - 2017" в Украине стартовали другие военные учения — с привлечением Альянса.

Напомним, маневры "Запад-2017" с участием РФ и Беларуси пройдут с 14 по 20 сентября. В учениях, которые пройдут на территории Беларуси и в западной части России, примут участие, по официальным данным, 12,7 тысячи человек.

фото: belta.by