В Беларуси умер отец застреленного на Евромайдане Михаила Жизневского

По словам супруги, перед смертью мужчина жаловался на повышенное кровяное давление и боль в области сердца.

Умер отец Михаила Жизневского Фото: УНИАН

В Беларуси 8 апреля ушел из жизни 72-летний Михаил Петрович Жизневский, отец погибшего в 2014 году на Евромайдане в Киеве Героя Небесной Сотни Михаила Жизневского

"Произошло это в начале 16:00 часов. Он жаловался на сердечную боль и кровяное давление. У него тоже сильно болели суставы", - цитирует "Радио Свобода" его жену Нину Жизневскую.

Отмечается, что прощание с умершим состоится в Гомеле.

Как известно, Михаил Жизневский с женой в ближайшее время должны были приехать на лечение в один из украинских санаториев. Путевка им была выдана по распоряжению президента Петра Порошенко. Родители погибшего на Майдане белоруса также получали пожизненную стипендию от Кабинета министров Украины.

Сообщается, что Михаил Жизневский давно был на пенсии, однако до последних дней работал слесарем в городском физкультурно-оздоровительном комбинате.

Отец Героя Небесной Сотни неоднократно публично заявлял о том, что его сын погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси.

Напомним, Порошенко посмертно присвоил звание Герой Украины одному из первых погибших во время Революции Достоинства беларусу Михаилу Жизневскому. Награду получили родители.