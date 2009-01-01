В Беларуси задержали десятки вооруженных боевиков

Лукашенко заявил, что задержанные готовили вооруженную провокацию на территории Беларуси.

Александр Лукашенко на встрече с рабочими. фото: belta.by

В Беларуси задержали десятки боевиков с оружием, готовивших провокацию сна территории страны.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в Могилеве на встрече с трудовыми коллективами предприятий компании "Кроноспан", пишет БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о причинах активизации в последнее время так называемой пятой колонны и различных оппозиционных структур, Лукашенко сказал: "Как показала действительность, они не спали (отдельные), они потихоньку готовились на случай, выбирали момент.

Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)".

"Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", — добавил он.

Лукашенко также пообещал, что впоследствии общественности будет предоставлена более широкая информация об этом событии.

Он также представил свою версию о том, как белорусским правоохранителям удалось узнать о существовании подобных планов.

"Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей — в Евросоюзе — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи", — сказал глава Беларуси.

По словам Лукашенко, теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали соответствующие люди.

Ранее сообщалось, что автомобиль с вооруженными людьми пытался прорваться через украинско-белорусскую границу, пограничники были вынуждены открыть огонь, чтобы задержать нарушителей.

фото: Белта