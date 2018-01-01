В Бельгии из банков "свистнули" миллиарды евро убитого ливийского диктатора Каддафи

Изначально деньги диктатора Ливии были заморожены по указанию ООН.

Муаммар Каддафи и деньги 062.ua

Власти Бельгии обнаружили изчезновение 10 млрд евро с замороженных активов, принадлежавших убитому в 2011 году ливийскому диктатору Муаммару Каддафи

Об этом в четверг, 8 марта, сообщает местный портал Le Vif.

Согласно обнародованным данным, деньги хранились в банке Euroclear Bank и, ориентировочно, "уходили" в период с 2013 по 2017 год.

Изначально на счетах Каддафи лежало более 16 млрд евро. Однако недавно, когда власти Бельгии после окончания расследования дела об отмывании денег собирались наложить арест на эти деньги, выяснилось, что осталось только 6 млрд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Каддафи некогда финансировал президентскую кампанию Юлии Тимошенкою