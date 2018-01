В Бельгии мощный взрыв разрушил жилое здание, десятки пострадавших

В бельгийском Антверпене произошел мощный взрыв , в результате было разрушено жилое здание.

Пострадали от 10 до 20 человек, говорится в сообщении The Independent.

Сильный взрыв, который произошел в итальянском ресторане в районе Паарденмаркт, также повредил три соседних здания.

Полиция не считает произошедшее терактом. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Спасатели достали из-под завалов 4 человека, еще как минимум три находятся в ловушке, полиция и спасатели продолжают поиски людей, которые все еще могут находится под завалами.

People have been wounded and trapped after at least two residential buildings collapsed following a huge explosion in Antwerp, Monday.



The explosion occurred at a pizza restaurant in the largely student #Paardenmarkt area of #Antwerp .

:@noa_tuyaerts pic.twitter.com/IowsJOl5MN