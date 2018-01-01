В Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии

Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.

США могут ввести новые санкции против РФ

В связи с ситуацией в Сирии США могут ввести новые санкции против России

Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.

Как сообщает эксперт Atlantic Council, экс-советник OFAC (санкционного бюро Минфина США) Брайан О'Тул в своем Twitter-аккаунте, в документе, который подготовили в Белом доме для журналистов по случаю субботнего брифинга, содержится фраза "Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада".

О том, что подобная фраза присутствовала в материалах для брифинга, сообщила и британская газета Daily Mail, которая получила его от своего источника. Издание указывает, что санкции объясняются тем, что поддержка Москвы "позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа".

При этом в Daily Mail указали, что ни Белый дом, ни Министерство финансов США не прокомментировали оперативно эту информацию.

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения.