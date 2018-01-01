В Белом доме не внесли в расписание поздравление Путина с победой на выборах

В Вашингтоне "не удивлены результатом" голосования в России.
О планах Вашингтона рассказал официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, передает Reuters.
"Мы будем работать над развитием отношений с Россией и будем отвечать, если Россия будет угрожать нашим интересам, но мы также ищем новые возможности для совместной работы в тех областях, где наши интересы совпадают", — сказал Гидли.
Спикер американского ведомства подчеркнул, что в США "не удивлены результатом" президентских выборов в России.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным по наиболее острым вопросам международной политики, однако с переизбранием российского лидера не поздравил.