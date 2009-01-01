В Белом доме опровергли подготовку встречи Путина и Трампа — СМИ

Российские дипломаты поспешили сообщить благую весть.

Белый дом фото: hvylya.org

В Белом доме опровергли сообщения РФ о подготовке встречи президента СШАи российского лидера

Об этом заявила газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, который решил остаться неизвестным, сообщает ТСН.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил во время своего выступления в Госдуме, что дипломаты ведут подготовку к встрече президентов России и США. Он уточнил, что место и дата встречи не назначены, однако подготовка к встрече ведется.

Напомним, Трамп и Путин провели телефонный разговор 28 января, и он стал значимым началом в улучшении отношений между США и РФ.