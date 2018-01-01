В Белом доме подтвердили дату встречи Трампа и Ким Чен Ына

В Белом доме будут готовы к тому, что мероприятие может быть перенесено, отметила спикер.
В Белом доме будут готовы к тому, что мероприятие по какой-либо причине может быть перенесено на более поздний срок, пишет Reuters.
"Президент считает, что продолжающиеся дискуссии идут очень хорошо…", — отметила спикер.
Напомним, Дональд Трамп писал, что его "долгожданная" встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. Глава США говорил, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.
Позже Дональд отменил переговоры. Потом американский лидер сообщил, что делегация США прибыла в КНДР, чтобы договориться о встрече на высшем уровне между им и северокорейским лидером.
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