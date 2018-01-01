В Белом доме подвели итог дискуссии о признании аннексии Крыма

В Вашингтоне не намерены аннулировать санкции против России.
"Мы не признаем аннексию Крымы. Мы не можем согласиться с этим", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает CBS News в Twitter.
Пресс-секретарь добавила, что санкции против РФ, введенные после захвата Крыма будут оставаться в силе.
Напомним, президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, признают ли США аннексированный Крым частью России, заявив: "Посмотрим".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram