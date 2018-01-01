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В Белом доме подвели итог дискуссии о признании аннексии Крыма

Сегодня, 01:36

В Вашингтоне не намерены аннулировать санкции против России.

 

Сандерс
Сара Сандерс развеяла домыслы относительно Крыма
В Белом доме исключили возможность легализации российской аннексии Крыма и подтвердили планы и в будущем давить на Россию с помощью санкций.

"Мы не признаем аннексию Крымы. Мы не можем согласиться с этим", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает CBS News в Twitter.

Пресс-секретарь добавила, что санкции против РФ, введенные после захвата Крыма будут оставаться в силе.

Напомним, президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, признают ли США аннексированный Крым частью России, заявив: "Посмотрим".

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Теги:  
Крым, аннексия, Дональд Трамп, Сара Сандерс, США, Россия, санкции
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