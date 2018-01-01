В Белом доме рассказали о единственной договоренности Путина и Трампа

Сандерс не уточнила, с кем именно и на чьей территории будет данная встреча.

Сара Сандерс

Советник президента США Джон Болтон по национальной безопасности встретится в августе со своим коллегой из России.

Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Единственная договоренность (на встрече президентов России и США в Хельсинки. - Прим.), которая была достигнута, это то, что группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне, и это взаимодействие сейчас продолжается и будет продолжаться. Я могу вам сказать, что посланник Болтон встретится со своим коллегой из России в следующем месяце в дополнение к встрече с другими европейскими коллегами", - заявила она.

Сандерс не уточнила, с кем именно и на чьей территории будет данная встреча.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поступился американскими национальными интересами на встрече в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным.

"Когда вы слышите, как фальшивые СМИ говорят в негативном ключе о моей встрече с президентом Путиным и что я все сдал, помните, я ничем не поступился, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих наших стран. Кроме того, мы очень хорошо нашли общий язык, и это хорошо, кроме как для продажных СМИ!" - заявил он, отметив, что нашел общий язык с Путиным.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

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