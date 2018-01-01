В Белом доме рассказали о влиянии новых санкций на подготовку встречи Трампа с Путиным

Дональд Трамп хочет иметь хорошие отношения с Россией.

Готовится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина Reuters

Новые санкции, введенные США против России , не повлияют на подготовку встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что чиновники в США продолжат работу над организацией встречи с Путиным в будущем, сообщает Reuters.

"Как сказал президент, он хочет иметь хорошие отношения с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий россиян", — сказала пресс-секретарь.

Напомним, ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые американские санкции против российских олигархов были введены из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру.