В Белом доме рассказали, в каких сферах Трамп готов заключить сделку с Россией

Президент США всегда сам принимает решения, отметил Спайсер.

Дональд Трамп Reuters

Пресс-секретарь Белого домазаявил, что президент СШАготов заключить сделку с Россией в сферах экономики и борьбы с терроризмом.

Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме, пишет Голос Америки.

В то же время спикер подчеркнул, что американский лидер всегда сам принимает решения.

"… если президент сможет заключить сделку с Россией — чего пытались добиться несколько предыдущих администраций — он сделает это", — отметил Спайсер.

По его словам, глава Штатов понимает, что если удастся найти общий язык в деле разгрома ИГИЛ (террористическая организация "Исламское государство" — ред.) и борьбы с терроризмом, в вопросах экономического роста, то власти страны будут это делать.

"Это то, где мы будем продолжать работать с Россией… Я думаю, что там, где другие потерпели неудачу, он сделает все возможное, чтобы заключить сделку, если она в интересах Соединенных Штатов", — добавил пресс-секретарь.

Ранее Шон Спайсер говорил, что Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации возвращения Крыма под контроль Украины, а также урегулирования военного конфликта на Донбассе.