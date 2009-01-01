В Белом доме решили расследовать утечку подробностей разговора Путина и Трампа

Спайсер обеспокоен фактом, что часть беседы, в которой глава Штатов критиковал СНВ, стала доступна СМИ.

Дональд Трамп Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что там решили расследовать утечку подробностей

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные The Washington Post.

В то же время он подчеркнул, что в СМИ появилась информация насчет обсуждения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ, вступил в силу в 2011 году).

При этом Спайсер выразил обеспокоенность фактом, что та часть разговора, в которой американский лидер критиковал соглашение, стала доступна журналистам.

Ранее западные СМИ писали, что советник Дональда Трампа — Майкл Флинн — за месяц до официального вступления политика в должность президента Штатов, обсуждал с послом РФ в стране Сергеем Кисляком отмену части антироссийских санкций.