В Белом доме сказали, что Трамп пока не принял решение по санкциям против России

Наша команда будет поддерживать отношения с РФ и российскими чиновниками, сказал Спайсер.

Дональд Трамп Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент СШАпока не принял решение по

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные ABC News.

В то же время он подчеркнул, что Штаты заинтересованы в сотрудничестве с РФ в борьбе с терроризмом и урегулировании конфликта в Сирии.

"Мы еще не приняли каких-либо решений по санкциям", — отметил Спайсер.

По его словам, президент продолжит переговоры. "... наша команда будет поддерживать отношения с Россией и российскими чиновниками. Но никакого решения принято не было", — добавил спикер.

Ранее советник Дональда Трампа Киллиан Конвей сказал, что администрация президента США рассматривает снятие санкций, которые были наложены на Российскую Федерацию.